Партия консерваторов победила на региональных выборах в Великобритании

На региональных выборах правящая партия консерваторов, которой руководит премьер-министр страны Борис Джонсон, получила 235 дополнительных мест в советах разного уровня. Всего 2345 мандатов. Голосование состоялось во всех 143 муниципальных, местных и региональных советах Англии.

По данным ТАСС, оппозиционная партия лейбористов потеряла 326 мандатов и может рассчитывать на 1345 мест.

Партия «Либеральные демократы» получила 586 мандатов. Партия зеленых — 151. В результате выборов были сформированы составы законодательных органов Уэльса и Шотландии. Был также определен круг мэров нескольких городов. Например, переизбран кандидат от лейбористов Садик Хан, глава Лондона.

Эксперты считают, что победу консерваторов обеспечил успех властей в борьбе с коронавирусом и многомиллиардная поддержка граждан и бизнеса.

На выборах в Шотландии парламентское большинство получили партии, выступающие за отделение от Великобритании. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что сейчас главной задачей властей станет борьба с последствиями пандемии. Позже народ Шотландии сможет «выбрать свое будущее».