Глава Шотландии пообещала новый референдум о независимости

В Шотландии на парламентских выборах большинство получили партии, выступающие за отделение от Великобритании. Они намерены объявить новый референдум о независимости, сообщила «Би-би-си».

Выборы прошли 6 мая. Подсчет голосов завершился вечером в субботу, 8 числа.

Правящая Шотландская национальная партия и «Зеленые» получили 56% в местном парламенте. У Шотландской национальной партии 64 мандата, у «Зеленых» — восемь. Консерваторы займут 31 кресло, лейбористы — 22. Всего в парламенте заседают 129 депутатов.

Глава правящей партии, первый министр Шотландии Никола Стерджен еще до официального подсчета голосов объявила, что коалиция будет добиваться проведения второго референдума о независимости.

Она добавила, что главным приоритетом сейчас является борьба с последствиями пандемии.

А после того как кризис останется позади, народу Шотландии «нужно дать возможность выбрать свое будущее».

Референдум о независимости прошел в Шотландии в 2014 году. Тогда свыше 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.