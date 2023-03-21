Мир 21 марта 2023, 09:00 Парламентские выборы в Казахстане стали достойным продолжением масштабных перемен — Токаев Президент Токаев назвал прошедшие выборы достойным продолжением перемен в Казахстане РИА «Новости»

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Выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) Казахстана оказались хорошим продолжением масштабных перемен в стране. Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Накануне состоялись выборы в мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны», — сказал он на мероприятии, посвященном празднику Наурыз.

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Токаев добавил, что обновленная система даст хороший импульс развитию Казахстана. Он подчеркнул, что реформы должны привести к экономическому росту в стране и повышению доходов людей.

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Президент отметил, что преобразования обязательно будут продолжены. Он назвал главной целью властей стать сильным и развитым государством. Голосование на парламентских выборах в Казахстане прошло 19 марта. Представитель ПА ОДКБ заявил, что выборы прошли в соответствии с местным законодательством и международными нормами.