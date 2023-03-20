20 марта 2023, 08:22
Наблюдатели ПА ОДКБ признали итоги парламентских выборов в Казахстане
Координатор ПА ОДКБ Маркевич: парламентские выборы в Казахстане состоялись
Парламентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с международными нормами и местным законодательством. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Александр Маркевич. Его процитировал ТАСС.
Голосование проводилось в воскресенье, 19 марта. Сам Маркевич занимает должность замглавы постоянной комиссии по безопасности нижней палаты парламента Белоруссии.
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«Выборы были проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами, — заявил он.
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По его словам, представители миссии ОДКБ не выявили нарушений ни в процессе выдачи бюллетеней, ни в других этапах проведения выборной кампании.
Также коллеги Маркевича по ПА ОДКБ заявили, что в Казахстане обеспечили высокий уровень безопасности и правопорядка на избирательных участках для голосования в рамках досрочных парламентских выборов.
Казахстан
ОДКБ
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