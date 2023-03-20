Мир 20 марта 2023, 08:22 Наблюдатели ПА ОДКБ признали итоги парламентских выборов в Казахстане Координатор ПА ОДКБ Маркевич: парламентские выборы в Казахстане состоялись РИА «Новости»

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Парламентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с международными нормами и местным законодательством. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Александр Маркевич. Его процитировал ТАСС.

Голосование проводилось в воскресенье, 19 марта. Сам Маркевич занимает должность замглавы постоянной комиссии по безопасности нижней палаты парламента Белоруссии.

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«Выборы были проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами, — заявил он.

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По его словам, представители миссии ОДКБ не выявили нарушений ни в процессе выдачи бюллетеней, ни в других этапах проведения выборной кампании.

Также коллеги Маркевича по ПА ОДКБ заявили, что в Казахстане обеспечили высокий уровень безопасности и правопорядка на избирательных участках для голосования в рамках досрочных парламентских выборов.