Мир 01 февраля 2023, 07:58 Посол Антонов заявил о противоречиях в позиции США о биолабораториях на Украине Посол РФ Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине РИА «Новости»

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США противоречат сами себе в заявлениях о работе их биолабораторий на Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Слова дипломата приводит посольство России в США в Telegram-канале.

«Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему <…> этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты?» — подчеркнул Антонов.

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По его мнению ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать.

Дипломат обратил внимание, что это подтверждает и сам Кирби, который сообщил о закрытии проектов и деактивации лабораторий до начала спецоперации. По мнению Антонова это сделано специально, чтобы результаты исследований не попали в руки российских военных.

Ранее Антонов заявил, что Россия всегда соблюдала ДСНВв отличие от США.