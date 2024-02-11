Мир 11 февраля 2024, 00:13 Парламент Венгрии прокомментировал отставку президента и экс-министра Парламент Венгрии назвал ответственным решение президента Новак об отставке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш назвал ответственным решения президента Каталин Новак и экс-главы минюста Юдит Варги об отставке. Политик разместил пост в соцсети Facebook*.

«Каталин Новак и Юдит Варга приняли ответственное решение, которое мы уважаем», — подчеркнул Кочиш.

Реклама

Он выразил президенту и экс-министру благодарность за работу и за то, что они учли интересы общества. Оппозиционные политики не принимают такой ответственность за ошибки, что свидетельствует о моральной разнице, подчеркнул Кочиш.

Ранее в Венгрии разгорелся скандал. Выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя главы детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом.

Оппозиция призвала венгерского президента покинуть пост. Новак в эфире местного телевидения сообщила, что обращается к людям в качестве главы государства в последний раз.

*Соцсети принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.