Мир 23 января 2024, 20:00 Турецкий парламент проголосует по заявке о вступлении Швеции в НАТО до конца вторника AP: дебаты по заявке Швеции на вступление в НАТО начались в Турецком парламенте Pxhere

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Парламент Турции вечером 23 января начал дебаты по заявке Швеции на вступление в НАТО. Состав Великого национального собрания Турции должен проголосовать до конца вторника, сообщило агентство Associated Press.

В конце прошлого года комитет парламента по международным делам признал заявку Швеции о вступлении в НАТО. После этого необходима подпись президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Шведская сторона подала заявку на вступление в НАТО в 2022-м. Состоящая в альянсе Турция решила выдвинуть условия, которые Стокгольму нужно выполнить для ратификации документа Анкарой.

В октябре прошлого года Эрдоган направил на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестны. Их озвучат, когда лидеры стран все согласуют.