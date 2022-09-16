Парламент Казахстана одобрил переименование столицы и закон о семилетнем сроке президентства | 360°

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Парламент Казахстана одобрил переименование столицы и закон о семилетнем сроке президентства

ТАСС: в Казахстане одобрили поправки к Конституции о переименовании столицы

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Депутаты нижней и верхней палат парламента Казахстана приняли законопроект о внесении поправок в Конституцию страны, касающихся переименования столицы и изменения срока президентства. Об этом сообщил ТАСС.

Законодатели одобрили переименование Нур-Султана в Астану и введение семилетнего срока работы президента вместо нынешних максимальных двух сроков по пять лет без возможности повторного назначения.

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«Решение принято. Предлагаю принять этот законопроект, мы его одобрили. Депутаты проголосовали за поправки единогласно», — сообщил после заседания спикер нижней палаты парламента (мажилиса) Ерлан Кошанов.

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Кроме того, норма содержит изменение срока полномочий судей Конституционного суда с нынешних шести до восьми лет.

Теперь одобренный парламентом законопроект должен утвердить президент Казахстана  Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава верхней палаты казахстанского парламента Маулен Ашимбаев заявил, что введение однократного срока президентства позволит развивать политическую конкуренцию и демократию.

Казахстан

Касым-Жомарт Токаев

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