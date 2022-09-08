Спикер сената Казахстана поддержал идею Токаева о введении однократного семилетнего президентского срока | 360°

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Спикер сената Казахстана поддержал идею Токаева о введении однократного семилетнего президентского срока

Спикер сената Казахстана Ашимбаев поддержал идею ограничить президентский срок

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Председатель верхней палаты парламента Казахстана Маулен Ашимбаев высказал поддержку идеи о введении однократного семилетнего президентского срока. С такой инициативой выступил лидер страны Касым-Жомарт Токаев Спикер сената назвал это возможностью для развития демократии и политической конкуренции. Его слова процитировал ТАСС.

«Я поддерживаю введение семилетнего президентского срока, чтобы гражданин нашей страны мог на один срок избираться президентом. Это позволит нашей стране развивать политическую конкуренцию», — сказал Ашимбаев.

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По его словам, при введении такого ограничения в стране сложатся условия для формирования конкурентной политической системы. Также он отметил, что правительство Казахстана станет более сбалансированным и демократическим.

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Ашимбаев заявил, что однократного семилетнего срока вполне достаточно для реализации предвыборных обещаний. В то же время такое ограничение исключит длительное удержание власти в руках одного человека.

Ранее Токаев объявил о проведении внеочередных выборов президента этой осенью и досрочных выборов в мажилис и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине 2023 года. С таким заявлением он выступил 1 сентября, во время обращения к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

Казахстан

Касым-Жомарт Токаев

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