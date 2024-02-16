Мир 16 февраля 2024, 03:48 Парламент Греции узаконил однополые браки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Парламент Греции одобрил закон об однополых браках. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в голосовании приняли участие 254 депутата. 176 из них выступили за принятие закона, 76 — против, двое воздержались.

Реклама

Всего в греческом парламенте 300 депутатов и девять фракций. Против принятия закона выступили четыре из них: Коммунистическая партия Греции, «Греческое решение» и «Ники» (правые), а также ультраправый блок «Спартиаты».

С 1 января 2024 года однополые браки можно заключать в Эстонии. Согласно поправкам в закон о семье, брак в этой стране заключается между двумя физическими лицами (не обязательно мужчиной и женщиной). В ЗАГСах страны даже появились новые бланки, на которых слова «мужчина» и «женщина» заменили на «первый брачующийся» и «второй брачующийся». Кроме того, ЛГБТ-парам в Эстонии разрешили усыновлять детей.