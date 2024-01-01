Мир 01 января 2024, 21:44 Однополые браки легализовали в Эстонии Закон об однополых браках вступил в силу в Эстонии Unsplash

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Однополым парам в Эстонии официально предоставили право подавать заявления на заключение брака. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

В силу в ступили поправки к закону о семье, согласно которым, брак заключается между двумя физическими лицами. Также эстонские власти отменили норму, о том, что брак заключается только между мужчиной и женщиной.

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В декабре в ЗАГСах Эстонии появились новые бланки, на которых вместо привычных «мужчина» и «женщина» указано «первый брачующийся» и «второй брачующийся». Отмечается, что бланки старого образца также оставили в доступе для населения.

В июне 2023 года парламент Эстонии принял закон о заключении однополых браков и усыновлении детей представителями ЛГБТ, писал RT. Супруг сможет усыновить ребенка партнера с согласия родителей, но первоочередные права по отношению к нему оставили за биологическими матерью и отцом.