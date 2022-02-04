Парламент Черногории выступили за отставку правительства

Депутаты парламента Черногории проголосовали за отставку правительства. Свое недоверие они выразили большинством голосов, сообщил председатель заксобрания Алекса Бечич.

Голосование проводили в парламенте открыто. Депутаты по одному отвечали за они или против выражения недоверия правительству. Всего депутатов насчитывается 81, но участвовали в голосовании 54 человека.

«Проголосовали 54 депутата. За недоверие — 43 депутата, против — 11 парламентариев. Объявляю, что Скупщина (парламент — прим. ред.) проголосовала за недоверие 42-му правительству Черногории», — сказал Бечич. Трансляция велась на сайте заксобрания.

Согласно Конституции страны, после вынесения вотума недоверия должны назначит дату проведения досрочных выборов. Предполагается, что голосование проведут в мае. До этого времени нынешний парламент останется в техническом мандате для подготовки волеизъявления.

В Черногории уже не первый месяц продолжаются разногласия внутри правящего большинства. Ранее посольство Черногории в Москве получило ноту о запрете въезда в Россию госсекретарю МВД балканской страны Зорану Миляничу.