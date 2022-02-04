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    04 февраля 2022, 23:49

    Парламент Черногории выступили за отставку правительства

    Дарья Бунякова

    Депутаты парламента Черногории проголосовали за отставку правительства. Свое недоверие они выразили большинством голосов, сообщил председатель заксобрания Алекса Бечич.

    Парламент Черногории выступили за отставку правительства

    Голосование проводили в парламенте открыто. Депутаты по одному отвечали за они или против выражения недоверия правительству. Всего депутатов насчитывается 81, но участвовали в голосовании 54 человека.

    «Проголосовали 54 депутата. За недоверие — 43 депутата, против — 11 парламентариев. Объявляю, что Скупщина (парламент — прим. ред.) проголосовала за недоверие 42-му правительству Черногории», — сказал Бечич. Трансляция велась на сайте заксобрания.

    Согласно Конституции страны, после вынесения вотума недоверия должны назначит дату проведения досрочных выборов. Предполагается, что голосование проведут в мае. До этого времени нынешний парламент останется в техническом мандате для подготовки волеизъявления.

    В Черногории уже не первый месяц продолжаются разногласия внутри правящего большинства. Ранее посольство Черногории в Москве получило ноту о запрете въезда в Россию госсекретарю МВД балканской страны Зорану Миляничу.