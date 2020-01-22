Парламент Британии одобрил сделку по Brexit

Парламент Великобритании в ходе голосования в среду, 22 января, одобрил предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода Соединенного королевства из Европейского Союза.

Теперь соглашение направляется на подпись королеве Елизавете II. Если Ее Величество утвердит документ, то королевство покинет Евросоюз уже в 23:00 (по местному времени) 31 января. После этого начнется переходный период. Он предполагает, что до конца 2020 года Лондон и Брюссель создадут форматы дальнейшего общения сотрудничества во всех сферах.

Ранее сообщалось, что за соглашение проголосовали 330 депутатов палаты общин британского парламента. Против высказалось на девять человек меньше. 32 парламентария от лейбористской партии воздержались от голосования.

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что ЕС и Британия будут обсуждать будущую торговую сделку с равных позиций.

При этом лидер британской оппозиции Джереми Корбин назвал документ «ужасной сделкой» из-за отменены положения, защищающие права трудящихся. Он также недоволен тем, что обрабатывающая промышленность и другие важные торговые отношения останутся без поддержки и защиты.