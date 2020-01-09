Британская палата общин узаконила сделку по Brexit

За соглашение о выходе Великобритании из ЕС проголосовали 330 депутатов палаты общин британского парламента. Против высказался 321 человек. Воздержались 32 парламентария от лейбористской партии.

Законопроект поступит на рассмотрение верховной палаты лордов. Как уточняет канал Sky News, если документ будет утвержден, его должна будет добрить королева. Если она примет положительное решение, Великобритания до 31 января покинет ЕС. Затем начнется переходный период. До конца 2020 года Лондон и Брюссель создадут форматы дальнейшего общения сотрудничества во всех сферах.

По итогам голосования в британском парламенте президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что приветствует «важный шаг». Он также выразил надежду, что ЕС и Британия будут обсуждать будущую торговую сделку с равных позиций.

Лидер оппозиции Джереми Корбин назвал принятое соглашение «ужасной сделкой». По его словам, будут отменены положения, защищающие права трудящихся. Корбин выразил опасения в связи с тем, что законопроект «не будет защищать или укреплять наши права или поддерживать нашу обрабатывающую промышленность или наши жизненно важные торговые отношения».