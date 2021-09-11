Парижане вышли улицы в знак протеста против санитарных пропусков. Видео

В Париже на улицу вышли протестующие против санитарных пропусков. Они агрессивно настроены, кидают в полицейский бутылки и петарды. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сегодня в городе запланированы несколько акций против санитарных пропусков. Одна проходит в 17-м округе. В социальных сетях появились кадры с места события. На них видно, как сотни людей идут по бульвару Мальзеорб. В толпе также идут люди в черной одежде. Они относятся к движению Black Blocs. Как правило, они часто устраивают беспорядки, поэтому обстановка в городе напряженная.

Однако колонну плотно сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Но в какой-то момент злоумышленники начали бросать в полицейских бутылки и петарды и жечь файеры.

Один французский пользователь в Тwittеr написал, что парижане поют: «Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет». Он отметил, что во Франции уже девятую неделю подряд выступают против ковидных паспортов.

В конце июля в Париже тысячи людей вышли на акцию против введения обязательной вакцинации и санитарных пропусков. Из-за агрессивного поведения активистов полицейским пришлось применить слезоточивый газ.