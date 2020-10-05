Париж объявлен зоной максимальной опасности по COVID-19

Правительство Франции объявило Париж и его пригороды зоной максимальной опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В понедельник, 5 октября, на пресс-конференции с участием мэра Парижа Анн Идальго будут объявлены новые ограничительные меры, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу французского правительства. Меры будут действовать 15 дней.

Рестораны, как уточняется, могут оставаться открытыми только при условии усиления санитарных мер. Вузы страны будут принимать лишь 50% студентов.

В ночь на 4 октября стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании и Франции увеличилось за сутки на 12 872 и 16 972 человека. Это самое большое количество с начала пандемии.

С начала эпидемии в мире зафиксировано уже свыше 35 миллионов заболевших COVID-19. Инфекция унесла жизни более миллиона человек. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».