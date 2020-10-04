Британия и Франция обновили антирекорды по заражениям коронавирусом

В обеих странах за сутки умерли 49 пациентов.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании достигло 480 017, умерших — 42 317. Во Франции ситуация хуже. Количетство зараженных составило 606 625 человек, летальными исходами закончилось течение болезни 32 198 пациентов.

Власти Великобритании заявили, что ранее технические проблемы не позволяли включать в статистику заражения жителей Англии с 24 сентября по 1 октября. Теперь данные обновят, поэтому общий показатель снова увеличится.

Премьер-министр страны Борис Джонсон уже объявил серию новых ограничений для того, чтобы уберечь жителей от новых случаев заражения. Он заявил, что не исключает введения нового локдауна, если ситуация не изменится.

Французские специалисты заявили, что циркуляция коронавируса на материковой части страны находится на высоком уровне. Но при этом показатели по сравнению с прошлой неделей находятся на стабильном уровне. Но из-за активной передачи инфекции дальнейший рост новых случаев заражения и последующей госпитализацией не исключен.

Французские специалисты заявили, что циркуляция коронавируса на материковой части страны находится на высоком уровне. Но при этом показатели по сравнению с прошлой неделей находятся на стабильном уровне. Но из-за активной передачи инфекции дальнейший рост новых случаев заражения и последующей госпитализацией не исключен.