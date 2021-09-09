СМИ удивились худому Ким Чен Ыну на военном параде в Пхеньяне

Глава КНДР Ким Чен Ын принял участие в военном параде в Пхеньяне, который был посвящен 73-летию со дня основания республики. Лидер Северной Кореи сильно похудел.

Парад, рассказали источники агентству Yonhap, длился около часа. Новые образцы стратегического вооружения на нем не продемонстрировали, а число задействованных в мероприятии участников оказалось сравнительно невысоким.

Не исключено, что обратили его в первую очередь к местным жителям, а не к международному сообществу. Хотя парад стал первым военным мероприятием в КНДР после инаугурации президента США Джо Байдена.

К собравшимся обратился секретарь Рабочей партии Кореи Иль Хван. Сам Ким Чен Ын с официальной речью не выступал, однако привлек к себе внимание изменившимся внешним видом.

На появившихся в Сети снимках северокорейский лидер выглядит сильно сбросившим вес.

Поздравления с 73-летием основания КНДР Ким Чен Ыну направил президент РФ Владимир Путин.