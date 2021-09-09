Путин поздравил Ким Чен Ына с 73-й годовщиной образования КНДР

Российский президент Владимир Путин поздравил в четверг лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 73-летием основания КНДР. Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК (KCNA).

«Отношения между двумя нашими государствами основываются на прекрасных традициях дружбы и взаимного уважения. Я уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества по различным направлениям», — сказано в сообщении.

Путин отметил, что сотрудничество двух стран способно укрепить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом. С 1948 года в стране правит Трудовая партия Кореи, которую сейчас возглавляет первый секретарь ЦК Ким Чен Ын — сын Ким Чен Ира и внук основателя КНДР Ким Ир Сена.

В середине августа лидер Северной Кореи поздравил президента России Владимира Путина с 76-летием освобождения Корейского полуострова от колониального правления Японии. Он напомнил, что народы двух стран связаны кровью в борьбе с общим врагом.