В США посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому провести на территории Донбасса гей-парад. Предложение поступило от американского лидера Джо Байдена, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.

Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке Агентства США по международному развитию. Стартовал он с мая.

«Неясным остается один момент: каким местом вперед пойдут эти ЛГБТ-активисты», — задалась вопросом Скабеева, заметив, что скоро это выяснится.

Тем временем в Нью-Йорке местное ЛГБТ-сообщество запретило полицейским участвовать в своих парадах до 2025 года. Сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность участников шествия, теперь должны находиться на расстоянии квартала от колонны. Якобы это связано со стремлением организаторов обеспечить безопасность для всех представителей ЛГБТ.