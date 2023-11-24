Мир 24 ноября 2023, 00:30 Папа римский Франциск решил встретиться с патриархом Кириллом в ОАЭ Папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ в начале декабря Alessandro Di Meo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

В конце ноября — начале декабря в ОАЭ может состояться встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Понтифик уже пригласил предстоятеля РПЦ присоединиться к нему в поездке, сообщил РИА «Новости» председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах», — сказал он.

Реклама

Севастьянов добавил, что решение о принятии или отклонении приглашения остается за патриархом.

Папа римский прибудет на встречу в Дубае, посвященную изменению климата. Она продлится с 1 по 3 декабря. Накануне Франциск будет в Абу-Даби.

По мнению главы Всемирного союза староверов, есть вероятность, что предстоятель РПЦ присоединится к папе римскому. Встречу им организуют 1 декабря или 30 ноября либо в Абу-Даби, либо уже в Дубае.

В начале ноября Франциск почувствовал себя плохо во время аудиенции в Ватикане. Он пропустил свою речь — ее прочитали члены делегации европейских раввинов.