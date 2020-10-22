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    22 октября 2020, 02:17

    Папа Римский вновь предложил узаконить однополые браки

    Анастасия Кукова

    Римский понтифик вновь высказался за то, чтобы право людей нетрадиционной сексуальной ориентации на создание семьи было закреплено гражданским законодательством. Такое заявление он сделал в документальном фильме «Франциск».
    Папа Римский вновь предложил узаконить однополые браки

    Как сообщил ТАСС, новый фильм о Папе Франциске был показан на Римском кинофестивале. Его снял американский режиссер, уроженец Казани Евгений Афинеевский.

    «Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они тоже дети Божьи. То, что нужно, это закон о гражданских союзах, так они [были бы] защищены с точки зрения закона», — сказал Папа.

    Одним из эпизодов фильма стал момент, когда папа позвонил гомосексуальной паре, воспитывающей трех детей. До этого они написали ему, и спросили, могу ли водить их в церковь.

    Понтифик неоднократно высказывался о людях нетрадиционной сексуальной ориентации. Ранее он заявлял: «Кто я такой, чтобы судить геев?». Папа неоднократно осуждал любые формы дискриминации однополых пар в обществе. Франциск подчеркнул, что нужно простить грехи священников-гомосексуалов. Его предшественник Бенедикт XVI напротив, запретил принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

    Ватикан документальный фильм пока не комментировал.

    В начале июля правительство Черногории приняло закон, разрешающий однополые браки.