Папа Римский вновь предложил узаконить однополые браки

Римский понтифик вновь высказался за то, чтобы право людей нетрадиционной сексуальной ориентации на создание семьи было закреплено гражданским законодательством. Такое заявление он сделал в документальном фильме «Франциск».

Как сообщил ТАСС, новый фильм о Папе Франциске был показан на Римском кинофестивале. Его снял американский режиссер, уроженец Казани Евгений Афинеевский.

«Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они тоже дети Божьи. То, что нужно, это закон о гражданских союзах, так они [были бы] защищены с точки зрения закона», — сказал Папа.

Одним из эпизодов фильма стал момент, когда папа позвонил гомосексуальной паре, воспитывающей трех детей. До этого они написали ему, и спросили, могу ли водить их в церковь.

Понтифик неоднократно высказывался о людях нетрадиционной сексуальной ориентации. Ранее он заявлял: «Кто я такой, чтобы судить геев?». Папа неоднократно осуждал любые формы дискриминации однополых пар в обществе. Франциск подчеркнул, что нужно простить грехи священников-гомосексуалов. Его предшественник Бенедикт XVI напротив, запретил принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ватикан документальный фильм пока не комментировал.

В начале июля правительство Черногории приняло закон, разрешающий однополые браки.