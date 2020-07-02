Однополые браки легализовали в Черногории

За принятие закона голосовали представители правозащитных организаций, посольство США, президент страны Мило Джуканович, а также премьер.

«Парламент Черногории принял 1 июля закон об однополых партнерствах. За принятие законопроекта об однополых партнерствах проголосовали 42 депутата, пятеро были против. Для принятия были необходимы голоса 41 депутата», — написала «Экспресс газета».

Отмечается, что теперь в Черногории гомосексуальные браки имеют те же права, что и традиционные. Кроме одного — усыновлять детей однополые семьи пока не могут, это законом не предусмотрено.