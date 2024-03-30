Мир 30 марта 2024, 19:52 Папа римский пропустил крестный ход второй год подряд Папа римский отказался от участия в процессии на Страстную пятницу в Риме РИА «Новости»

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Папа римский Франциск внезапно объявил о решении отказаться от присутствия на мероприятиях в честь Страстной пятницы в Риме. Об этом сообщило издание The Guardian.

Папа отменил свое участие в процессии Страстной пятницы буквально в последнюю минуту.

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В Ватикане такое решение связали с тем, что понтифику нужно «сберечь здоровье» перед загруженным расписанием пасхальной недели. Папа римский будет следить за движением процессии из Ватикана.

Ранее папа римский неоднократно предлагал посетить Россию и Украину в связи с конфликтом. В начале марта он призвал Владимира Зеленского «поднять белый флаг» и пойти на переговоры с РФ.