26 марта 2023, 03:11
Папа римский призвал Запад к скорейшему началу переговоров по Украине
ВСС: папа римский Франциск считает лучшим выходом для Запада скорейшее начало переговоров
Для лучшего решения украинского конфликта папа римский Франциск выступает за скорейшее начало переговоров Запада с Россией. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
Севастьянов напомнил: прошел год с того, как папа римский назвал Россию домом Божьей Матери, и по его пророчеству в ближайшее время должен будет воцариться мир между всеми странами. Председатель ВСС подчеркнул, что постоянно переписывается с главой католической церкви.
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«Папа и сейчас подтверждает свою приверженность мирным переговорам между Россией, Украиной и Западом. Считает, что нет никакой другой альтернативы переговорам», — сообщил Севастьянов после переписки с папой.
По словам Франциска, переговоры начнутся рано или поздно, но чтобы избежать бессмысленных смертей и разрушений, лучше поторопиться.
Ранее папа римский обратился ко всем россиянам с извинениями в честь Прощеного воскресенья. Он призвал и русских, и украинцев позабыть все обиды и сесть за стол переговоров.
Переговоры
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