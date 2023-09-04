Мир 04 сентября 2023, 20:31 Папа римский объяснил свои слова о великой России Папа римский Франциск назвал культуру России богатой и прекрасной unsplash.com

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Папа римский объяснил свои слова о великой России, за которые его раскритиковали украинцы. Он объяснил, что имел ввиду богатое наследие страны, сообщило агентство ANSA.

По словам понтифика, он говорил о России не в географическом, а в культурном смысле. Франциск напомнил о таких исторических деятелях, как Петр I и Екатерина II. Культура РФ богата и прекрасна, подчеркнул папа римский.

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«Я говорил о наследии», — отметил понтифик.

Папа римский подвергся критике со стороны представителей Украины после своих слов о великой России, которые он произнес во время общения с молодыми католиками в РФ, сообщили «Известия».

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни также объяснил, что Франциск призывал российскую молодежь сохранить и приумножить все позитивное, что есть в великом наследии России.