Папа римский назначил переводчика на встречах с Путиным послом на Украине

Папа римский Франциск назначил послом Ватикана на Украине монсеньора Висвалдаса Кулбокаса. Об этом со ссылкой на службу печати Святого Престола сообщило РИА «Новости».

Кулбокас ранее переводил речь Франциска при встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на исторической встрече с патриархом Кириллом, состоявшейся в Гаване в 2016 году.

Вместе с назначением апостольским нунцием, то есть послом на Украине, Кулбокас также стал титулярным архиепископом Мартаны.

Висвалдасу Кулбокасу 47 лет. Он родился в литовской Клайпеде и уже в 24 года стал священником. В 2004 году он поступил на дипломатическую службу Святого Престола. Он успел поработать в диппредставительствах Ватикана в разных странах, в том числе в России, Ливане, Нидерландах и Кении. Кулбокас владеет итальянским, русским, английским, испанским и французским языками.

В мае Франциск во время визита в Бразилию пошутил о коронавирусе, чем разозлил местных жителей. Его попросили помолиться о стране, где бушевал ковид, но в ответ он сказал, что бразильцы обречены, ибо не знают меры в алкоголе и мало молятся.