Шутка папы римского о ковиде разозлила бразильцев. Понтифику припомнили его национальность

Католические священники из Бразилии встретились с папой римским Франциском и попросили его помолиться об их стране, где продолжает бушевать коронавирус. Но понтифик в ответ пошутил, что бразильцы обречены — они много пьют и недостаточно молятся. Эта часть диалога попала на видео и вызвала массу критики.

Шутливое благословение

Бразильский священник из Кампина-Гранди Жуан Паулу последние несколько месяцев находится в Ватикане. Во время традиционной встречи с верующими он обратился к папе римскому Франциску с просьбой помолиться за народ Бразилии, который оказался в сложном положении из-за коронавируса.

Ответ оказался неожиданным. «Для Бразилии не будет спасения. Много рома и мало молитв» — заявил понтифик и рассмеялся.

На видео можно услышать, что беседа шла по-итальянски. Беседу записал еще один бразильский священник Карлос Энрике. Ролик быстро стал вирусным в Сети.

Отец Жуан Паулу в беседе с журналистами пояснил, что не ожидал такого поведения от главы Католической церкви. По его словам, он думал, что получит формальное и краткое благословение. Но понтифик удивил его своей непосредственностью. По его словам, шуткой Франциск просто хотел разрядить обстановку.

Священник отметил, что в кадр не попало продолжение разговора, где папа римский уже серьезным тоном заявил, что всегда молится за бразильцев, чтобы пандемия от них отступила.

Священник Карлос Энрике отметил, что когда первый раз встретился с папой Франциском, то их общение тоже началось с шутки.

«Я представился и сказал, что бразилец. Он в ответ пошутил: «Я аргентинец, и в футболе мы намного лучше вас, но я в этом не виноват», — рассказал святой отец.

Реакция общества

Жителям Бразилии шутка папы римского не понравилась. Упомянутый Франциском ром — кашаса — в стране считается национальным напитком. При этом ситуация в стране с распространением коронавируса действительно тяжелая.

С начала пандемии в стране заразились более 16 миллионов человек, из которых более 80 тысяч только за вчерашний день. Количество летальных исходов приближается к 500 тысячам. Такие данные привел университет Хопкинса.

Отец Жуан Паулу отметил, что после публикации видео количество негативных комментариев было просто огромным. Он пояснил, что многие обиделись на Франциска не как на главу Католической церкви, а как на аргентинца, который использовал шутку с национальным мотивом.

«На деле никакого оскорбления бразильцев не было. Папа испытывает к нашей стране привязанность, которая отражается в добром отношении. К сожалению, мы живем во время политических провокаций. Поэтому всякий раз, когда речь идет о папе Франциске, многие пользуются возможностью, чтобы провести целую клеветническую кампанию», — заявил священник.

Он подчеркнул, что критика не прекращается до сих пор, хотя с момента публикации видео прошло уже несколько дней. Отец Жуан Паулу рассказал, что накануне получил очередное электронное письмо с угрозами. Авторы пообещали, что ему придется расплатиться за поддержку ненавидящего бразильцев понтифика.

В апреле 2021 года папа Римский Франциск записал видеообращение для Генеральной ассамблеи национальной конференции епископов Бразилии. В своем заявлении он выразил солидарность жителям самой большой страны Южной Америки, которая «проходит одно из самых сложных испытаний в своей истории».

«Молодые и старые, отцы и матери, врачи и добровольцы, священнослужители, богатые и бедные: пандемия не исключила никого из-за своих страданий», — заявил он в своем обращении.

Он попросил священников утешить семьи, где ковид унес жизни родных, которые «даже не смогли попрощаться со своими близкими».

«Наша служба побуждает нас плакать с теми, кто плачет, и протягивать руку помощи, особенно тем, кто больше всего в ней нуждается, чтобы они снова могли улыбнуться», — заключил он.