Папа римский Франциск заявил, что ждет подходящего момента для визита на Украину

Глава Римско-католической церкви понтифик Франциск заявил, что хотел бы посетить Украину, но ждет для этого подходящего момента. Об этом сообщило агентство ANSA.

«Я хотел бы поехать на Украину, но должен подождать подходящего момента», — приводит издание его слова.

Папа римский добавил, что обсудит с властями страны возможность этой поездки. Ранее понтифик уже выражал намерение посетить Украину, однако отменял визит, сомневаясь в его уместности.

Предстоятель Римско-католической церкви ранее выразил мнение, что спецоперацию на Украине спровоцировал «лай НАТО в дверь России». Понтифик готов приехать в Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования кризиса.