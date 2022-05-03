Папа римский заявил, что «лай» НАТО на Россию мог спровоцировать спецоперацию

«Лай» НАТО у границ России мог спровоцировать начало спецоперации на Украине, заявил папа римский Франциск. Об этом предстоятель Римско-католической церкви сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«[Возможно], лай НАТО в дверь России побудил кремлевского лидера [начать спецоперацию на Украине]», — сказал папа римский.

Франциск при этом посчитал, что обвинять киевский режим в подавлении стремления Донбасса к независимости уже неактуально. По мнению папы римского, это «старый аргумент», потому что все началось почти 10 лет назад.

Понтифик также заявил, что пока не время и для его поездки в Киев. По мнению Франциска, достаточно и того, что 24 февраля он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом российскому лидеру Владимиру Путину он звонить не стал, но встречался с российским послом и разговаривал с патриархом Кириллом. Папа римский добавил, что готов поехать в Москву, но пока не получил ответа на свой запрос. Но он все еще ждет ответа, даже если ему откажут.