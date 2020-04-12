Папа перед Пасхой призвал верующих стать посланниками жизни во время смерти

Папа римский Франциск в пустой базилике Святого Петра отслужил мессу накануне католической Пасхи. В храме присутствовали не более 20 человек клира и алтарных служек. Церковный хор пел в меньшем, чем обычно, составе.

Как сообщил информационный портал Святого престола Vatican News, были отменены традиционные крещения взрослых новообращенных и длинная процессия по главному проходу самой большой церкви христианского мира. Папская служба транслировалась через интернет и по телевидению. Как правило, на пасхальную службу в собор Святого Петра приходили около десяти тысяч человек, на площади собирались около 100 тысяч молящихся.

Затем понтифик обратился к верующим. Папа напомнил евангельский рассказ о женщинах, которые нашли гробницу Иисуса Христа пустой, после его погребения. Он сравнил их отчаянье с теми чувствами, которые испытывают сейчас люди во время пандемии коронавируса.

«Не бойтесь, не поддавайтесь страху, это послание надежды. Оно адресовано нам сегодня. Это слова, которые Бог говорит нам сегодня вечером», — сказал Франциск.

Он осудил торговлю оружием, войны и призвал верующих помогать бедным.

«Пусть аборты и убийство невинных людей закончатся. Пусть те, у кого есть достаток, наполнят пустые руки тех, у кого нет самого необходимого», — сказал он.

Информационный портал сообщил, что пасхальная Воскресная месса также состоится без присутствия верующих.

В конце марта Папа обратился к верующим с посланием «Граду и миру» (Urbi et Orbi) на опустевшей площади перед базиликой Святого Петра, закрытой для посещений из-за пандемии коронавируса.