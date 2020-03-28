Папа римский прочел проповедь на пустой площади Святого Петра
Как сообщил информационный портал Святого престола Vatican News, проповедь Папы транслировалась в соцсетях.
Первосвященник сравнил пандемию с сюжетом из Евангелия от Святого Марка, когда ученики Иисуса Христа чуть не утонули вместе с лодкой. Сам сын божий в этот момент спал на носу ветхого суденышка, уповая на своего отца.
«Это единственный раз, когда в Евангелии мы видим Иисуса спящим. Когда затем его будят, то он, усмирив бурю и воды, обращается к ученикам и порицает их: ʺЧто же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры? ʺ» — напомнил Франциск.
Папа отметил, что в этом рассказе очень легко узнать современное человечество. Из-за эпидемии всем кажется, что «наступил вечер».
«Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами; она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и печальной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути», — продолжил свою проповедь папа.
Он поблагодарил простых людей, которые вселяют в окружающих надежду, стараются не сеять панику и проявляют ответственность.
Глава русской православной церкви патриарх Кирилл предложил рассматривать коронавирус как милостью божью, которая позволит осознать «хрупкость человеческой жизни и уязвимость нашей цивилизации».