Папа римский прочел проповедь на пустой площади Святого Петра

Папа римский Франциск выступил с обращением ко «Граду и миру» (Urbi et Orbi) на пустой площади Святого Петра, закрытой для посещений из-за пандемии коронавируса. С этой проповедью понтифик обычно выступает на праздники Рождества и Пасхи, но в этом году богослужение состоится без присутствия верующих.

Как сообщил информационный портал Святого престола Vatican News, проповедь Папы транслировалась в соцсетях.

Первосвященник сравнил пандемию с сюжетом из Евангелия от Святого Марка, когда ученики Иисуса Христа чуть не утонули вместе с лодкой. Сам сын божий в этот момент спал на носу ветхого суденышка, уповая на своего отца.

«Это единственный раз, когда в Евангелии мы видим Иисуса спящим. Когда затем его будят, то он, усмирив бурю и воды, обращается к ученикам и порицает их: ʺЧто же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры? ʺ» — напомнил Франциск.

Папа отметил, что в этом рассказе очень легко узнать современное человечество. Из-за эпидемии всем кажется, что «наступил вечер».

«Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами; она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и печальной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути», — продолжил свою проповедь папа.

Он поблагодарил простых людей, которые вселяют в окружающих надежду, стараются не сеять панику и проявляют ответственность.

Глава русской православной церкви патриарх Кирилл предложил рассматривать коронавирус как милостью божью, которая позволит осознать «хрупкость человеческой жизни и уязвимость нашей цивилизации».