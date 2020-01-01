Папа Франциск извинился перед верующими за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск извинялся перед верующими за то, что потерял терпение и ударил по руке паломницу. Свои сожаления он принес во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

«Терпение — это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», — сказал папа Франциск собравшимся на новогоднюю проповедь верующим, его цитирует Газета.ru.

Неприятный инцидент произошел вечером 31 декабря, когда папа спустился на площадь Святого Петра в Ватикане, где были установлены рождественские ясли. Понтифик решил поприветствовать собравшихся верующих и начал пожимать стоявшим в первых рядах.

На кадрах, попавших в Сеть, видно, что папа Франциск с явным удовольствием пожал руку маленькой девочке, сидевшей на плечах у взрослого, и с улыбкой повернулся, чтобы вернуться в папские покои. В этот момент его резко потянули назад, выражение лица Франциска так же стремительно изменилось, и он раздраженно ударил схватившую его женщину по руке. Примечательно, что понтифика сопровождала охрана, но она не успела вовремя прийти ему на помощь.