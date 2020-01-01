Папа Римский Франциск ударил верующую. Видео

Папа Римский Франциск ударил женщину. Он хлопнул прихожанку по руке за то, что она слишком настойчиво просила у понтифика благословения. Это произошло во время общения папы с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Видео произошедшего попало в Сеть. На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения. Но папе это явно не понравилось — хотя заметно, что он сдерживал свои эмоции изо всех сил.

Папа Римский резко отреагировал на действия женщины. Он несколько раз ударил ее по рукам. А тут и охрана Папы подоспела — впрочем, он справился и без помощи своих секьюрити.

Никаких последствий для прихожанки произошедшее не имело. Справившись с неистово верующей женщиной, папа продолжил обход паствы. Охранники последовали за понтификом.