Пандемию психических расстройств из-за COVID-19 спрогнозировали в Индии

В индийских больницах отмечен рост числа людей, жалующихся на проблемы с психикой в связи с пандемией коронавируса. На депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство и тревогу из-за смерти родственников и друзей жалуются двое из 10 пациентов.

Директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас сообщил, что в стране уже началось обучение специалистов, которые помогут пережить болезненное состояние.

«Пока мы пытаемся сдержать новый коронавирус, мы должны быть готовы противостоять новой пандемии, вызванной воздействием COVID-19 на психическое здоровье. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации», — приводит его слова РИА «Новости».

Дас уточнил, что за последние несколько месяцев уже обучено 175 специалистов. Директор института подчеркнул, что нужно принимать и краткосрочные и долгосрочные решения. Эксперт отметил важность обучения врачей и медперсонала в виду появления новой проблемы.

О том, что переболевшие COVID-19 россияне могут столкнуться с длительной депрессией, ранее сообщал главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.