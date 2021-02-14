Пациенты, которые переболели COVID-19, могут столкнуться с длительной депрессией, потому что болезнь влияет на все процессы в организме. Она продлится у них около двух-трех месяцев, рассказал главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Об этом он рассказал интервью радиостанции «Вести FM».

«У людей после коронавирусной инфекции два-три месяца возможны депрессивные состояния, психозы различные, фобии, страхи. По факту, это нехватка того самого гормона — триптофана. Гормон счастья — серотонин — и мелатонин также участвуют в синтезе гормонов», — отметил он.

Врач добавил, что коронавирус нарушает весь каскад специфических гормональных изменений в организме — они перестают синтезироваться как положено. Кроме того, COVID-19 бьет по пациентам на биохимическом уровне. Тимаков уточнил, что при заражении у пациента резко нарушаются сон и психическое состояние.

Большинство заболевших страдают от головной боли — это связано не только с нарушением микроциркуляции, но и с изменениями, которые происходят в организме в ответ на возбудитель вируса.

«Перестают синтезироваться специфические белки, которые нам нормализуют нервную систему, в том числе так называемый триптофан. Его становится меньше и восстанавливается он очень долго», — отметил врач.

Еще одним раздражающим фактором может стать страх перед инфекцией. Если пациент видел тяжелое течение коронавируса у другого зараженного, он будет бояться, что в его случае исход будет таким же. Врач отметил, что в России существуют протоколы поддержки и восстановления пациентов после COVID-19. Речь идет про прием витаминов, специфическую диету, а также поддерживающие медикаментозные препараты. Терапия помогает людям, однако применять ее можно только по назначению врача.