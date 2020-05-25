Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос через несколько лет может стать первым в истории человечества триллионером. Из-за пандемии COVID-19 спрос на услуги торговых площадок вырос, и акции его компании резко подорожали.

Как сообщил Forbes, на основании исследования, проведенного сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, было сделано предположение, что к 2026 году состояние Безоса составит триллион долларов. Вторым триллионером может стать китайский девелопер Сюй Цзиань. Он является главой крупного застройщика China Evergrande Group. Китаец был признан самым богатым человеком своей страны, его состояние составляет 43 миллиарда долларов.

В марте капитал Безоса оценивался в 125 миллиардов долларов, в апреле — уже в 143 миллиарда. Эксперты считают, что так как спрос на онлайн- и стриминговые покупки растет, Amazon может стать одним из бенефициаров пандемии. Вероятность второй волны заражений и продления карантина только увеличит спрос на услуги компании Безоса.

За последние два месяца совокупное состояние 25 богатейших людей планеты выросло на 255 миллиардов долларов. Больше всех повезло основателю соцсети Facebook Марку Цукербергу. После объявления о запуске сервиса Facebook Shops, акции его компании выросли в цене на 60% до 86,5 миллиардов долларов.