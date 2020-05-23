Forbes: состояние супер-богачей выросло в период пандемии на $255 млрд

Журнал оценивал активы богачей, владеющих акциями, которые торгуются на бирже. 23 марта фондовый рынок США достиг минимума во время пандемии. К 23 мая котировки отыграли падение. Так, акции Facebook за это время выросли почти на 60%, достигнув максимума на фоне объявления о запуске сервиса Facebook Shops, с помощью которого компании смогут бесплатно создавать интернет-магазины в Facebook и Instagram.

Богатейший человек на планете, глава корпорации Amazon Джефф Безос за последние два месяца заработал 29,9 миллиарда долларов на росте акций компании. Его общее состояние выросло до 146,9 миллиарда.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс увеличил свои активы на 11,9 миллиарда долларов, до 106,5 миллиарда.

В апреле журнал составил рейтинг самых богатых россиян по итогам 2019 года. Общее состояние 200 бизнесменов за год уменьшилось на 40 миллиардов долларов.