По всей Польше нуждающиеся в стационарном лечении пациенты, сталкиваются с нарастающим кризисом: отделения закрываются из-за нехватки персонала. По разным оценкам, существует дефицит в 20-50 тысяч врачей. Он может уничтожить систему здравоохранения, которая уже и так пострадала от пандемии.

По данным Рolitico, эксперты предвидят более глубокие проблемы, на решение которых уйдут годы. Исследователи Экономического университета в Кракове провели опрос и выяснили, что почти 30% врачей хотят изменить свою работу после окончания пандемии. Намерены уехать из страны 9% опрошенных медиков и 6% решили сменить профессию.

Ревматолог и руководитель регионального профсоюза врачей Бартош Фиалек посетовал, что врачи уходят из государственного здравоохранения в частный сектор и уезжают в другие страны ЕС.

Ситуацию отчасти является результатом ограниченного бюджета. Кроме того, Польша все еще ощущает эффект резкого, троекратного сокращения свободных мест в 1990-х и 2000-х годах. В сочетании с уходом врачей на пенсию оно привело к разрыву поколений в польском здравоохранении.

В результате Польша по-прежнему отличается наименьшим количеством врачей на душу населения во всем ЕС после Кипра. Всего 2,4 врача на каждую тысячу поляков. По данным Всемирного банка за 2017 год, средний показатель ЕС составляет 3,7 врача.

В течение первого квартала 2021 года с заявлениями о поиске работы за границей в профсоюзы обратилось около 200 врачей. Активисты считают «позорным» план правительств по увеличению минимальной зарплаты врача с 1485 евро (129182 рублей) до 1489 евро (129530 рублей).

По состоянию на 14 июля в 15 городах Польши за две недели закрыли онкологическую больницу, пять детских, три гинекологических и родильных отделения, две палаты общей медицины, два неврологических отделений и два хирургических отделения.

В декабре 2020 года 77 тысяч медиков Подмосковья, работающих с ковидными больными, получили в качестве доплаты 22 миллиарда рублей.