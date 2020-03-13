Пандемия коронавируса может кончиться к лету. Постараться должны все страны

Пандемия коронавируса завершится уже к июню, если все страны предпримут меры для борьбы с инфекцией. В Китае призвали государства следовать инструкциям ВОЗ и делать все возможное на национальном уровне.

Вероятные сроки окончания эпидемии озвучил глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, которого процитировала газета The New York Post.

Специалист указал на необходимость для всех стран мобилизовать все силы и направить их на борьбу с пандемией COVID-19. Если следовать такой тактике, победить вирус можно за считаные месяцы.

«Моя оценка основана на сценариях, где все страны принимают позитивные меры. Если некоторые из них не отнесутся к заболеванию серьезно, не станут активно вмешиваться, то пандемия продлиться дольше», — заметил Чжун Наньшань.

Он также призвал страны не забывать про инструкции ВОЗ, следовать им и прилагать необходимые усилия на национальном уровне.

Наступление лета, предположил специалист, замедлит распространение вируса.

Во всем мире сейчас насчитывают около 121 тысячи зараженных коронавирусом. От него скончались почти пять тысяч человек. Вылечиться удалось 68 тысячам пациентов.

В России подтвердили 34 случая заражения COVID-19. За последние сутки заболели еще шесть россиян.