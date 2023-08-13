Мир 13 августа 2023, 18:32 Памятник советским воинам в Молдавии осквернили в пятый раз Вандалы осквернили памятник советским воинам на северо-западе Молдавии Telegram

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Памятник в честь советских воинов в селе Корпач Единецкого района на северо-западе Молдавии осквернили в пятый раз. Об этом сообщил глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

На постаменте написали на румынском языке: «Pe aici au trecut ocupanţii» («Здесь прошли оккупанты»). Надпись сопроводили символом профашистской румынской политической партии «Железная гвардия», которая действовала в стране между двумя мировыми войнами.

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Алексей Петрович напомнил, что памятник установили еще в марте 1944 года в честь выхода советских войск на государственную границу. Вандалы стали регулярно предпринимать атаки на монумент в последние 10 лет. Его уже пять раз разбивали и обливали краской. Виновных ни разу не удалось отыскать.

В июле вандалы вырвали кресты и опрокинули памятники на могилах с русскими фамилиями на кладбище в Актюбинской области Казахстана.