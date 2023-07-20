Эксклюзив 20 июля 2023, 18:35 Могилы с русскими фамилиями осквернили в Казахстане. За погромом стоит чувство ненависти? Россиянка, могилы родственников которой разрушили в Казахстане, рассказала о ЧП Пресс-служба МВД

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Неизвестные вандалы устроили погром на кладбище в Актюбинской области Казахстана. Мишенями для них стали могилы с русскими фамилиями. Злоумышленники вырвали кресты и опрокинули памятники. В случившемся пообещала разобраться полиция. Пока поиски злоумышленников продолжаются.

Информация о ЧП появилась в Telegram-канале Readovka. По данным издания, мотивом вандалов могла стать национальная или религиозная нетерпимость. В местном департаменте полиции сообщили о начале проверки.

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Подробностями случившегося в беседе с «360» поделилась женщина, у которой на этом кладбище похоронены два родных брата. Сейчас она живет в Краснодарском крае, поехать в Казахстан возможности нет. Проверить пострадавшие захоронения съездил ее племянник.

«Плиты памятников [на могилах] опрокинуты. Я надеюсь, что они совсем не пострадали и их можно будет поставить на место. Пока мне никто не звонил и не писал [по поводу возможной компенсации]. Я очень шокирована. Кому это было нужно?» — поделилась женщина.

Она предположила, что, вероятно, злоумышленники хотели создать конфликт на национальной почве. Хотя, по ее словам, пострадали могилы и у семьи, где отец — казах, а мать — немка.

«Ситуация ужасна. Обнаружил это сын директора [местной] школы. Он вроде бы проживает сейчас в Актюбинске и приехал проведать могилу отца. И увидел все в таком состоянии. Снял видео, выложил в соцсети», — рассказала собеседница «360».

После публикации материалов, как отметила женщина, на место приехала полиция. Правоохранители сначала поинтересовались, почему о ЧП сразу не сообщили в органы. После опросили и других очевидцев, территорию оцепили, добавила женщина.

«Снимали отпечатки с памятника. Надеюсь, что что-то прояснится», — заключила она.

Это уже не первый случай подобных погромов в Казахстане. В конце января 2022 года вандалы наведались на православное кладбище в Уштобе Алма-Атинской области. Там они повалили более 20 крестов на могилах, повредили памятники и ограды. РИА «Новости» со ссылкой на областной департамент полиции сообщало о возбуждении уголовного дела о вандализме.