Мир 16 декабря 2022, 23:24 Памятник Пушкину снесли в Днепропетровске — СМИ «Днепр оперативный»: в Днепропетровске демонтировали памятник Пушкину Pixabay

Читать 360tv в

На Украине демонтировали очередной памятник русскому классику Александру Пушкину. Статую поэта снесли в Днепропетровске, об этом сообщило украинское издание «Днепр оперативный».

«В Днепре 16 декабря был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину», — говорится в материале издания.

Реклама

Глава Днепропетровска Борис Филатов ранее заявил, что все установленные в городе памятники, связанные с Россией и СССР, демонтируют и переместят на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

Реклама

Снос памятников Александру Пушкину прокомментировал Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он процитировал известную реплику главного героя произведения Михаила Булгакова «Белая гвардия», в которой главный герой Алексей Турбин выразил желание повесить гетмана первым за «устройство этой миленькой Украины».