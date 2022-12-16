16 декабря 2022, 23:24
Памятник Пушкину снесли в Днепропетровске — СМИ
«Днепр оперативный»: в Днепропетровске демонтировали памятник Пушкину
На Украине демонтировали очередной памятник русскому классику Александру Пушкину. Статую поэта снесли в Днепропетровске, об этом сообщило украинское издание «Днепр оперативный».
«В Днепре 16 декабря был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину», — говорится в материале издания.
Реклама
Глава Днепропетровска Борис Филатов ранее заявил, что все установленные в городе памятники, связанные с Россией и СССР, демонтируют и переместят на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».
Реклама
Снос памятников Александру Пушкину прокомментировал Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он процитировал известную реплику главного героя произведения Михаила Булгакова «Белая гвардия», в которой главный герой Алексей Турбин выразил желание повесить гетмана первым за «устройство этой миленькой Украины».
Памятники
Украина
Реклама
Реклама