Мир 22 апреля 2023, 02:29 Зеленский запретил географические названия, связанные с Россией и СССР Президент Украины Зеленский запретил связанные с Россией и СССР географические названия РИА «Новости»

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Украинский глава Владимир Зеленский подписал так называемый «деколонизационный закон». Он запрещает давать географическим объектам названия, которые связаны с Российской Федерацией и СССР. Об этом сообщил «Царьград».

Уточняется, что новым улицам или любым другим объектам нельзя давать названия, которые «возвеличивают или пропагандируют» Россию и СССР в целом, а также их историю, культуру, видных деятелей, памятные места, города и даты.

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Украинские власти начали избавляться от всего, что связано с Советским Союзом, в 2015 году, когда приняли закон о «декоммунизации». Однако в последнее время он распространился на все, что связано не только с Союзом, но и с Россией.На Украине сносят памятники, демонтируют памятные таблички и знаки, меняют названия населенных пунктов.

В марте в Киеве снесли памятник советскому истребителю Миг-19, а в Одессе убрали мемориальной доску в честь русского полководца Александра Суворова.