Памятник Гарри Поттеру украсил центр Лондона

В центре Лондона появился памятник знаменитому волшебнику Гарри Поттеру. За его основу взяли сцену из фильма «Гарри Поттер и философский камень».

Поттер застыл в бронзе на площади Лестер-сквер, сообщило агентство Press Association. Его запечатлели летящим на метле во время игры в квиддич.

Недалеко от места, где теперь стоит памятник, находится кинотеатр «Одеон». В нем в 2001 году состоялась мировая премьера фильма.

Книги о Гарри Поттере написала британская писательница Джоан Роулинг. С 1997 по 2007 годы вышло семь романов о волшебнике из Хогвартса. Общий тираж серии составил 400 миллионов экземпляров. Ее перевели на 65 языков мира.

Скульптура, изображающего актера Дэниела Рэдклиффа в роли «мальчика, который выжил», войдет в проект «Сцены на площади». Его цель — отметить выдающиеся фильмы последних ста лет. На Лестер-сквер уже установили фигуры Бэтмена, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и других киногероев. Проект продлится до июля 2023 года.