Рэдклифф пообещал сыграть Поттера, если студия уволит Роулинг

Получивший мировую известность благодаря роли Гарри Поттера, снятой по книгам писательницы Джоан Роулинг, актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что может к ней вернуться только в одном случае. Если в проекте не будет участвовать создательница этого мира.

Рэдклифф до последнего времени отрицал свое участие в продолжении франшизы по миру Гарри Поттера, напомнило издание We Got This Covered. Он боялся, что станет заложником одной роли, и после окончания киносаги снимался во многих проектах. Он сыграл в сериале по книге Михаила Булгакова «Записки юного врача», в фильмах «Женщина в черном», «Рога», «Убей своих любимых», «Абсолютная власть» и многих других.

Источник издания утверждает, что Рэдклифф не против участвовать в экранизации пьесы Роулинг «Проклятое дитя». Но поставил студии Warner Bros. условие — в проекте не должна появляться Джоан Роулинг, чьи высказывания о трансгендерах он считает неприемлемыми.

Актер ранее даже извинился перед поклонниками Гарри Поттера за неуважительные высказывания Роулинг о трансгендерах и людях с небинарным гендером.

«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека», — написал Рэдклифф в Twitter.