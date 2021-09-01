Памятник Гарри Поттеру открыли в Молдавии

Памятник Гарри Поттеру появился во дворе Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко в Тирасполе (Молдавия). Об этом написало NEWS.ru со ссылкой на Telegram-канал «Приднестровец».

Церемония открытия памятника состоялась 1 сентября. Он изображает героя в детском возрасте. Гарри Поттер облачен в мантию, на плече у него сидит сова. Комментаторы в сети шутят, что теперь университет имени Тараса Шевченко можно переименовать в Хогвартс.

ПГУ им. Тараса Шевченко — это старейшее и самое крупное высшее учебное заведение в Молдавии.

Ранее британский актер Дэниел Рэдклифф ответил на вопрос об участии в продолжении «Гарри Поттера». Он сообщил, что, хотя разговоры о возможном продолжении все еще не утихают, пока никаких конкретных предложений ему не поступало.