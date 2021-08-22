Рэдклифф ответил на вопрос об участии в продолжении «Гарри Поттера»

Исполнитель роли Гарри Поттера, британский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что тема его участия в съемках продолжения фильма о волшебнике всегда будет в большей степени разговором для СМИ. Пока, по словам Рэдклиффа, с ним никто не связывался на этот счет.

О возможности участия в съемках продолжения кинофраншизы Рэдклифф высказался во время интервью с SiriusXM. Он также напомнил о своем недавнем ответе о том, какого еще из персонажей он хотел бы сыграть в этой франшизе.

«Ох, нет, такого не случалось. Насколько я помню, это был гипотетический вопрос — кого бы я хотел сыграть в продолжении. Но, вы понимаете, всегда будут идти разговоры о том, будет ли продолжение. Особенно в СМИ. Но нет, со мной никто никогда не связывался», — сказал актер.

В конце марта стало известно, что Рэдклифф сыграет отрицательного персонажа в новом фильме «Затерянный город Д». Помимо него, в фильме примут участие Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Патти Харрисон и Давайн Джой Рэндольф. Премьера запланирована на 2022 год.