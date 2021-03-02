Памятник Елизавете II установили в Австралии

В австралийском городе Аделаида установили памятник Елизавете II. Королева наблюдала за открытием монумента через онлайн-трансляцию, сообщило ИА Nation News.

Автором работы стал известный скульптор и член Австралийского ордена Роберт Ханнафорд. Королева отметила внешнее сходство со скульптурой. Елизавета изображена на ней в узнаваемом амплуа: на ней надето пальто и знаменитая шляпка. В руках Елизавета II держит сумочку фирмы Launer.

Скульптуру разместили на территории дома Правительства Австралии. Фигура королевы сразу понравилась туристам и местным жителям: люди подходят сделать фотографию с королевой.

Ранее королева Великобритании рассказала о своем самочувствии после прививки от коронавируса. По ее словам, процедура прошла безболезненно.