Елизавета II рассказала, как перенесла прививку от коронавируса

Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от коронавируса безболезненно. Она призвала соотечественников тоже пройти вакцинацию.

В пятницу Елизавета II по видеосвязи пообщалась с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от коронавируса, передал «Интерфакс».

«Это было очень быстро. И прививка не причинила совсем никакой боли. Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно», — сказала она.

Королева добавила, что нужно «подумать о других людях, а не только о себе» и сделать прививку. Кроме того, Елизавета II положительно оценила то, как быстро началась вакцинация и сколько людей смогли уже получить препарат.

Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг сделали прививку от коронавируса в январе.

Несколько дней назад корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс сделал прививку российской вакциной «Спутник V» в Москве. Он отметил, что не переживал по поводу препарата, так как вакцина прошла все клинические исследования.