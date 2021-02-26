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    26 февраля 2021, 12:28

    Елизавета II рассказала, как перенесла прививку от коронавируса

    Анастасия Калинина

    Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от коронавируса безболезненно. Она призвала соотечественников тоже пройти вакцинацию.

    Елизавета II рассказала, как перенесла прививку от коронавируса

    В пятницу Елизавета II по видеосвязи пообщалась с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от коронавируса, передал «Интерфакс».

    «Это было очень быстро. И прививка не причинила совсем никакой боли. Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно», — сказала она.

    Королева добавила, что нужно «подумать о других людях, а не только о себе» и сделать прививку. Кроме того, Елизавета II положительно оценила то, как быстро началась вакцинация и сколько людей смогли уже получить препарат.

    Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг сделали прививку от коронавируса в январе.

    Несколько дней назад корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс сделал прививку российской вакциной «Спутник V» в Москве. Он отметил, что не переживал по поводу препарата, так как вакцина прошла все клинические исследования.